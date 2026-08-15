انت الان تتابع خبر السوداني والعامري يشددان على تغليب الحوار والتهدئة لمواجهة التحديات القائمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيان لمكتب السوداني، جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والتطورات الإقليمية، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأكد الجانبان - بحسب البيان - أهمية استمرار التنسيق والتفاهم بين القوى السياسية، وتوحيد الجهود بما يدعم استقرار البلاد ويحفظ مصالح الشعب العراقي.

كما شددا على ضرورة تغليب لغة الحوار والتهدئة في معالجة التحديات القائمة، ودعم كل المساعي التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، وفقاً للبيان.

