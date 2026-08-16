سعر سهم المسار الشامل (6019) يخترق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 16-08-2026

مدد سهم المسار الشامل (6019) من مكاسبه القوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم في اختراق مستوى المقاومة 20.90 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ دخولها في مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يكبح من وتيرة صعود السهم في الفترة القريبة المقبلة ولكنها لا تلغي الحالة الإيجابية المحيطة به.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 20.90 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب 28.18 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد