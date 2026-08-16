سعر سهم مرنة (4082) يرتفع بعد اختراقه لخط اتجاه هابط – توقعات اليوم – 16-08-2026

تقدم سعر سهم مرنة (4082) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مستفيداً من اختراقه في وقت سابق لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، في إشارة قوية على انعكاس المسار إلى الصعود التصحيحي، خاصة ويأتي هذا بدعم من تداولات السهم أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة ديناميكية تزيد من تماسك الحالة الإيجابية المحيطة بالسهم، وفي الخلفية من كل هذا نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع تلك المكاسب.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى الدعم 7.65 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة التالي له عند سعر 8.70 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد