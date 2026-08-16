شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم كاتريون (6004) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 16-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-16 01:59 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.16
واصل سعر سهم كاتريون (6004) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ومتأثراً باختراقه في وقت سابق لخط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، ما أكسبه المزيد من الزخم الإيجابي الذي ساعده في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي وليمهد الطريق امام السهم لتحقيق المزيد من المكاسب في الفترة القريبة المقبلة خاصة إذا ظل محافظاً على دعومه الحالية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى الدعم 72.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 79.65 ريال.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد