ارتفاع عدد قتلى زلزال إندونيسيا ومخاوف من زيادة الحصيلة

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث في إندونيسيا إن 47 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر زلزال بلغت قوته 7.7 درجة وعشرات من الهزات الارتدادية التي ضربت شرق الأرخبيل اليوم السبت.

وذكر مسؤولون أن فرق الإنقاذ لم تتمكن بعد من الوصول إلى "ناجيكيو"، المنطقة الأقرب إلى مركز ​الزلزال، بعدما أغلقت الانهيارات الأرضية الطرق وعطلت الاتصالات.

وقالت نونا، البالغة 51 عاما، وهي من سكان قرية تاليبورا في إقليم نوسا تينجارا الشرقي "كان الزلزال هائلا والهزة قوية للغاية... كان بالمنزل 13 شخصا وركضنا جميعا لإنقاذ أنفسنا".

وبلغ ارتفاع أمواج المد العاتية (تسونامي) أقل من متر واحد في عدة مناطق في الدولة الواقعة في جنوب شرق ⁠آسيا بعد الهزات التي وقعت في وقت مبكر من الصباح. ورُفع تحذير تسونامي بعد حوالي ثلاث ساعات من وقوع الزلزال.

وقال سوهاريانتو رئيس الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث في وقت سابق إن سكانا لا يزالون عالقين في عدة مبان في المناطق المتضررة من الزلزال، وإن هناك تقارير عن انهيارات أرضية أغلقت عدة طرق.

وقال فتح الرحمن رئيس وكالة الإنقاذ في مدينة ماوميري إن الفرق لم تتمكن بعد من الوصول إلى ناجيكيو وإن إشارات الاتصالات المحمولة هناك تأثرت. وأضاف أن محاولات الوصول إلى ناجيكيو ‌بالسيارات تعطلت بسبب الانهيارات الأرضية، فيما يحاول فريق آخر الوصول إليها بعبارة.

وردت تقارير عن أضرار لحقت بعدد من المنازل والمستودعات والمنشآت الحكومية في ناجيكيو. وأضافت أن السلطات أبلغت أيضا عن انقطاعات للكهرباء واختناقات مرورية أثرت على أجزاء من المنطقة.

وقال إيمانويل ميلكياديس لاكا لينا، حاكم إقليم نوسا تينجارا الشرقي، ​في مؤتمر صحفي، إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بسبب انهيار مبان عليهم في أثناء نومهم.

وعلى بعد آلاف الكيلومترات من موقع الزلزال الأول، سجل زلزال ثان في جزيرة سومطرة بغرب الأرخبيل بلغت قوته 6,9 درجات. ولم يبلغ حتى الآن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا جراء هذا الزلزال الثاني.