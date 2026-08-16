الكويت تستنكر بشدة الهجوم الإيراني على سفينة تابعة لشركة "أدنوك"

ابوظبي - سيف اليزيد - أدانت دولة الكويت واستنكرت بشدة الهجوم الإيراني العدواني على سفينة تابعة لشركة "أدنوك" أثناء عبورها مضيق هرمز مساء يوم الجمعة 14 أغسطس الجاري.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) "أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم على سفينة تابعة لشركة (أدنوك) الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (2817)".

وأضافت الوكالة "شددت الوزارة، في بيان اليوم السبت، على أن تكرار هذه الاعتداءات يشكل تهديدا مباشرا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية والتجارة الدولية".

وجددت الوزارة الدعوة إلى ضرورة الإيقاف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة.

كما "جددت تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعهما لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها".