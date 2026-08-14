النفط يوسع مكاسبه بفعل تهديدات أمريكية بعزل إيران اقتصادياً

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة بعدما قالت الولايات المتحدة إن حصارها البحري للموانئ الإيرانية قد يستمر إلى أجل غير مسمى، ما أعاد المخاوف بشأن تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز الحيوي.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، المؤشر العالمي، بمقدار 67 سنتاً إلى 87.74 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) 37 سنتاً إلى 81.62 دولار للبرميل.

وكان الخامان قد تراجعا بنحو 2% خلال جلسة الخميس، لكنهما لا يزالان يتجهان لتحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 4%.

تهديدات أمريكية بتشديد الضغط على إيران

وجاء ارتفاع الأسعار يوم الجمعة بعد تحذيرات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من إجراءات تستهدف «العزل الاقتصادي» لإيران، قائلاً إنها ستكون إجراءات «لم يسبق لها مثيل».

وجاء ذلك بعدما قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إن القوات الأمريكية يمكنها الإبقاء على الحصار البحري للموانئ الإيرانية إلى أجل غير مسمى.

وكالة الطاقة تتوقع تراجع الطلب العالمي

وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء إن الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن ينخفض هذا العام بمعدل أكبر من التوقعات السابقة، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويُعد المضيق أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، ما يجعل أي اضطراب مستمر في حركة الشحن عبره مصدر قلق رئيسياً للأسواق، خصوصاً في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.