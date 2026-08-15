القنصلية العامة لجمهورية السودان بجدة تحتفي بالطلاب والطالبات المتفوقين في شهادتي المرحلة الابتدائية والمتوسطة للعام 2026

نظّمت القنصلية العامة لجمهورية السودان بجدة ، اليوم الجمعة الموافق ١٤ اغسطس الجاري، حفلاً تكريمياً للطلاب والطالبات المتفوقين في شهادتي المرحلة الابتدائية والمتوسطة للعام 2026، بقاعة حسن عباس الشربتلي في النادي الأدبي الثقافي بجدة، وذلك في أجواء احتفائية مهيبة، شهدت حضوراً واسعاً ومشاركة مقدّرة من اعضاء القنصلية العامة ، ولجنة تسيير الجالية السودانية بجدة، ورموز وقيادات الجالية، وعدد من أولياء الأمور، إلى جانب الطلاب والطالبات المكرّمين، وممثلي الجهات الإعلامية.

وجاء الحفل في إطار اهتمام القنصلية العامة بدعم مسيرة التعليم لأبناء الجالية السودانية بالمنطقة الغربية والجنوبية بالمملكة العربية السعودية، وتعزيز قيم التفوق والتميز، وترسيخ ثقافة الاحتفاء بالعلم والمعرفة، بوصفهما أساساً لبناء الأجيال وصناعة المستقبل.

وخلال الاحتفال، ألقى سعادة القنصل العام لجمهورية السودان بجدة كلمةً عبّر فيها عن بالغ اعتزازه وفخره بالنتائج المشرفة التي حققها الطلاب والطالبات المتفوقون، مؤكداً أن هذا النجاح يمثل ثمرةً مباركة للجد والاجتهاد، ودليلاً على ما يتمتع به أبناء السودان من قدرات واعدة، وروح مثابرة، وإصرار على التميز، رغم ما قد يواجهونه من تحديات الغربة والاغتراب.

وأشاد سعادته بالطلاب والطالبات المكرّمين، مؤكداً أن تفوقهم لا يقتصر على كونه إنجازاً شخصياً، بل هو مصدر فخر للجالية السودانية كافة، ورسالة مشرقة تعكس الوجه المضيء لأبناء السودان في المهجر، ودعاهم إلى مواصلة الاجتهاد، والتمسك بالقيم السودانية الأصيلة، والتحلي بالأخلاق الرفيعة، وجعل هذا التكريم حافزاً لمزيد من التفوق في المراحل الدراسية المقبلة.

كما ثمّن سعادة القنصل العام الأدوار الإيجابية والكبيرة التي يضطلع بها أولياء الأمور في متابعة أبنائهم وبناتهم، وتهيئة البيئة المناسبة لهم، وتقديم الدعم المعنوي والتربوي الذي كان له الأثر البالغ في تحقيق هذه النتائج المتميزة. وأكد أن الأسرة الواعية تظل الركيزة الأولى في بناء شخصية الطالب، وتنمية طموحه، وتعزيز ثقته بنفسه، وربطه بقيمه وهويته ووطنه.

وفي السياق ذاته، وجّه سعادته تحية تقدير وعرفان للمعلمين والمعلمات، مشيداً برسالتهم النبيلة وجهودهم المقدّرة في تعليم الطلاب وتوجيههم، وغرس قيم الانضباط والمثابرة وحب المعرفة في نفوسهم. وأكد أن المعلم شريك أصيل في كل نجاح، وأن ما تحقق من تفوق هو انعكاس صادق لعطاء تربوي وتعليمي متواصل يستحق الإشادة والتقدير.

وأعربت القنصلية العامة لجمهورية السودان بجدة عن شكرها وتقديرها للجهات الرسمية المختصة في جمهورية السودان على رعايتها واهتمامها بقضايا التعليم لأبناء السودانيين بالخارج، وحرصها على تيسير السبل التي تمكنهم من مواصلة تحصيلهم العلمي في بيئة مستقرة ومحفزة.

كما رفعت القنصلية أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى حكومة المملكة العربية السعودية على ما تقدمه من تسهيلات ورعاية كريمة للجاليات المقيمة على أراضيها، وعلى ما تجده الجالية السودانية من تعاون واحترام وتقدير، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين السودان والمملكة العربية السعودية.

كما أسهم حضور رموز وقيادات الجالية في إضفاء طابع اجتماعي ووطني مميز على المناسبة، بما يعكس تلاحم مكونات الجالية السودانية وحرصها على الاحتفاء بإنجازات أبنائها وبناتها.

وقد عبّر عدد من أولياء الأمور عن تقديرهم لهذه المبادرة الكريمة من القنصلية العامة، مؤكدين أن تكريم المتفوقين يمثل دفعة معنوية كبيرة للطلاب والطالبات، ويعزز روح المنافسة الإيجابية بينهم، ويشجعهم على مواصلة العطاء والاجتهاد في مسيرتهم التعليمية.

كما وجد الحفل اهتماماً من الجهات الإعلامية التي حضرت لتغطية المناسبة، وتسليط الضوء على النماذج المتميزة من أبناء الجالية السودانية، وإبراز الجهود التي تبذلها القنصلية العامة بالتعاون مع مؤسسات الجالية في دعم التعليم ورعاية المتفوقين.

وفي ختام الحفل، جرى تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين، وسط أجواء من الفرح والفخر والاعتزاز، حيث قُدمت لهم شهادات تقديرية وهدايا رمزية تقديراً لإنجازهم الدراسي، وتحفيزاً لهم على الاستمرار في طريق التميز والنجاح.

وأكدت القنصلية العامة لجمهورية السودان بجدة، في ختام المناسبة، أن تكريم المتفوقين سيظل من المبادرات ذات الأولوية في برامجها المجتمعية، إيماناً منها بأن رعاية أبناء الجالية، ودعم تعليمهم، وتشجيع نبوغهم، تمثل مسؤولية وطنية وأخلاقية، واستثماراً حقيقياً في مستقبل السودان وأجياله القادمة.