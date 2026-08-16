المعمر لأنظمة المعلومات السعودية توقع عقدا مع هيئة السوق المالية بقيمة 80.88 مليون ريال

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات ﻋن توقيع عقد مع هيئة السوق المالية، لتقديم خدمات مدارة متكاملة لتشغيل وتطوير الخدمات التقنية.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، تبلغ مدة العقد بقيمة إجمالية تبلغ 80.88 مليون ريال (شاملة ضريبة القيمة المضافة).

ونوهت الشركة إلى أنه من المتوقع ينتج عن المشروع أثر مالي إيجابي ينعكس على النتائج المالية للشركة اعتبارا من اﻟرﺑﻊ الرابع ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ 2026م.

وأشارت إلى أن المشروع يشمل تشغيل ودعم تطبيقات الأعمال، وتوفير سعة مرنة لأعمال التطوير والتحسين المستمر، إلى جانب تقديم خدمات حوكمة وإدارة المشروع، والدعم الفني، وتشغيل مركز عمليات المؤسسة (EOC).

كما يشمل المشروع إدارة وتشغيل مكونات البنية التحتية لتقنية المعلومات، بما في ذلك أنظمة التشغيل والخوادم الافتراضية، والشبكات وأمن الشبكات، والنسخ الاحتياطي والتخزين والاستعادة، وقواعد البيانات، والأنظمة التقنية، بما يضمن استمرارية الأعمال، ورفع كفاءة التشغيل، وتحقيق مستويات التوافرية والأداء المستهدفة.

وأعلنت ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻌﻣر ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، بتاريخ 5 أغسطس 2026، ﻋن ترسية ﻣﺸﺮوع مع مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة – تجمع مكه الصحي بقيمة 50.69 مليون ريال.