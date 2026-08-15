رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان: ⭕ أدعو جميع السودانيين للعودة إلى بلادهم ⭕ نحيي ثبات مواطني الخرطوم أثناء الحرب والعاصمة الآن آمنة ومستقرة ⭕ نوجه السلطات في ولاية الخرطوم بالعمل على تخفيف أعباء المعيشة على السكان ⭕ الجيش السوداني لا ينتمي لأي قبيلة أو جهة وهو جيش وطني وقومي ⭕ ملتزمون بتطوير وتحديث الجيش بالأسلحة اللازمة لحماية الدولة السودانية الحدث

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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