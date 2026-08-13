أرباح أساس مكين السعودية تتراجع 29.65% بالأشهر الستة المنتهية في يونيو 2026

كشفت نتائج شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري، المدرجة بالسوق الموازي السعودي، خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، تراجع صافي الأرباح بنسبة 29.65%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تراجع صافي الربح إلى 40.79 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 57.98 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن تراجع الأرباح جاء نتيجة انخفاض هامش الربح من بيع العقارات، وما صاحب ذلك من منح خصومات على عدد من الوحدات العقارية أثرت على ربحية المبيعات، إضافةً إلى ارتفاع تكاليف التمويل المتعلقة بالتسهيلات البنكية.

ونوهت الشركة إلى أن إيرادات الخدمات الإدارية وتأجير العقارات قفزت 178%، في ظل زيادة إيرادات تأجير العقارات الاستثمارية.

وأظهرت نتائج الشركة خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026 ارتفاع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 59.03% إلى 213.28 مليون ريال، مقابل 134.11 مليون ريال، خلال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع الإيرادات إلى زيادة إيرادات قطاع المقاولات والتطوير للغير بنسبة 226%، نتيجة التقدم في تنفيذ الأعمال وارتفاع نسب الإنجاز في المشاريع القائمة، إلى جانب ارتفاع إيرادات الخدمات الإدارية وتأجير العقارات.