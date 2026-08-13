ساين وورلد السعودية تتسلم إشعار ترسية اتفاقية إطارية بقيمة 14.41 مليون ريال

أعلنت شركة اللوحات الوطنية للصناعة (ساين وورلد)، المدرجة بالسوق الموازي السعودي، عن استلامها إشعار ترسية اتفاقية إطارية، لتوريد وتركيب لوحات تحذيرية وإرشادية لمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تبلغ قيمة الاتفاقية 14.41 مليون ريال (شاملة ضريبة القيمة المضافة).

ونوهت الشركة إلى أن هذه القيمة هي قيمة استرشادية للأعمال المتوقع تنفيذها خلال مدة الاتفاقية الإطارية وفقاً للكميات والأوامر التي قد يتم إصدارها.

وتوقعت الشركة أن تسهم هذه الترسية في دعم خطط الشركة الاستراتيجية في تعزيز مكانة الشركة في قطاع اللوحات وتوسيع قاعدة عملائها في القطاع الحكومي.

وأعلنت الشركة بتاريخ 20 يوليو 2026، عن استلامها أمر شراء من قبل شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان لغرض توريد وتركيب شاشة عملاقة على واجهة أحد المباني في مدينة الدمام بقيمة 18.5 مليون ريال.