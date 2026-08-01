انتهاكات مستمرة.. إصابة طفل فلسطيني برصاص مستعمرين في الضفة الغربية

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - أُصيب طفل فلسطيني برصاص مستعمرين، مساء الجمعة، خلال هجومهم على قرية المغير شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية.فيما أُصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز السام، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي القرية.وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال (13) فلسطينيًا، خلال عمليات دهم وتفتيش طالت عددًا من المنازل في مدينتي نابلس والخليل.