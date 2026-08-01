اخبار الخليج

انتهاكات مستمرة.. إصابة طفل فلسطيني برصاص مستعمرين في الضفة الغربية

0 نشر
واس - رام الله 0 تبليغ

  • انتهاكات مستمرة.. إصابة طفل فلسطيني برصاص مستعمرين في الضفة الغربية 1/2
  • انتهاكات مستمرة.. إصابة طفل فلسطيني برصاص مستعمرين في الضفة الغربية 2/2

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - أُصيب طفل فلسطيني برصاص مستعمرين، مساء الجمعة، خلال هجومهم على قرية المغير شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية.
فيما أُصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز السام، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي القرية.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال (13) فلسطينيًا، خلال عمليات دهم وتفتيش طالت عددًا من المنازل في مدينتي نابلس والخليل.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا