أخبار من السعودية.. طقس السبت.. أجواء حارة وأمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على 6 مناطق

البحر الأحمر

الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 06:28 صباحاً كتب شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، في المملكة، منبها من أجواء حارة وأمطار رعدية ورياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على العديد من المناطق.حسب بيان الأرصاد؛ توالي درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، مع فرصة هطول أمطار رعدية على الأجزاء الجنوبية منهما، كذلك على أجزاء من منطقتي جازان وعسير. This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) This is a Twitter Statusكما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة ونجران، وتصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الواصل ما بين وادي الدواسر وشرورة.