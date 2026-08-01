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أخبار من السعودية.. تنفيذًا لتوجيهات القيادة.. نقل مواطن من تركيا لتلقي الرعاية الطبية في المملكة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

أخبار من السعودية.. تنفيذًا لتوجيهات القيادة.. نقل مواطن من تركيا لتلقي الرعاية الطبية في المملكة

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - باشرت سفارة المملكة العربية في تركيا نقل مواطن عبر الإخلاء الطبي من مدينة طرابزون إلى المملكة لاستكمال تلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله – إذ نُقل بواسطة طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع. وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات... This is a Twitter Status— Suudi Arabistan Krallığı-Türkiye السفارة في تركيا (@KSAembassyTR) This is a Twitter Status


يأتي هذا في إطار حرص وزارة الخارجية على رعاية وخدمة المواطنين السعوديين في الخارج، وانطلاقًا من مسؤولياتها، متمنية الشفاء العاجل للمواطن.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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