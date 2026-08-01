أخبار من السعودية.. الدمام والرياض 46 مئوية.. بيان درجات الحرارة في السعودية

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 06:28 صباحاً كتب شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد؛ بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، في السعودية.
حسب بيان الأرصاد، تسجل العظمى في الدمام والعاصمة الرياض 46 مئوية، بينما تسجل في مكة المكرمة 43 والمدينة المنورة 42 درجة. This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) This is a Twitter Status
حسب بيان الأرصاد، تسجل العظمى في الدمام والعاصمة الرياض 46 مئوية، بينما تسجل في مكة المكرمة 43 والمدينة المنورة 42 درجة. This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) This is a Twitter Status
بيان درجات الحرارةوجاء بيان درجات الحرارة كالتالي:
|المدينة
|الصغرى (°م)
|العظمى (°م)
|الرطوبة (%)
|أهم الظواهر الجوية
|الرياض
|28
|46
|15
|صحو إلى غائم جزئي
|مكة المكرمة
|32
|43
|20
|عوالق ترابية
|المدينة المنورة
|29
|42
|25
|صحو
|جدة
|31
|43
|50
|عوالق ترابية
|الدمام
|31
|46
|75
|صحو
|أبها
|20
|28
|80
|أمطار رعدية / رياح نشطة
|تبوك
|27
|40
|30
|صحو
|بريدة
|28
|45
|15
|صحو إلى غائم جزئي
|حائل
|30
|41
|15
|صحو إلى غائم جزئي
|الباحة
|22
|30
|65
|سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة
|عرعر
|29
|45
|20
|صحو إلى غائم جزئي
|سكاكا
|27
|43
|20
|صحو إلى غائم جزئي
|جازان
|33
|39
|70
|أمطار رعدية / رياح نشطة / أتربة مثارة
|نجران
|30
|40
|35
|أمطار خفيفة / رياح نشطة / أتربة مثارة