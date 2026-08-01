أخبار من السعودية.. فتح باب التسجيل والقبول بالكليات العسكرية لخريجي الجامعات غدًا

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 08:18 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين في وزارة الدفاع السعودية، بدء استقبال طلبات التسجيل والقبول في الكليات العسكرية للخريجين الجامعيين، اعتبارًا من غدٍ الأحد.
وأوضحت الوزارة أن التقديم متاح لحملة درجتي البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، مشيرة إلى أن التسجيل سيكون عبر بوابة القبول الموحد من خلال الـــرابـــط.
وبيّنت أن موعد التقديم يبدأ يوم الأحد 19 صفر 1448هـ، داعية الراغبين إلى الاطلاع على الشروط والمؤهلات المطلوبة والتقديم عبر الرابط الإلكتروني المخصص للقبول.
وأوضحت الوزارة أن التقديم متاح لحملة درجتي البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، مشيرة إلى أن التسجيل سيكون عبر بوابة القبول الموحد من خلال الـــرابـــط.
وبيّنت أن موعد التقديم يبدأ يوم الأحد 19 صفر 1448هـ، داعية الراغبين إلى الاطلاع على الشروط والمؤهلات المطلوبة والتقديم عبر الرابط الإلكتروني المخصص للقبول.