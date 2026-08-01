اخبار السعوديه

أخبار من السعودية.. وزير الخارجية يبحث التطورات الإقليمية مع نظيره التركي

0 نشر
اليوم- الدمام 0 تبليغ

أخبار من السعودية.. وزير الخارجية يبحث التطورات الإقليمية مع نظيره التركي

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 08:18 مساءً كتب شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، بمعالي وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان.
وجرى خلال الاتصال، بحث التطورات الإقليمية، وتبادل الرؤى حيالها، والتأكيد على أهمية تعزيز ودعم كافة الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد واحتواء الأزمة في المنطقة.
الكلمات الدلائليه
آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا