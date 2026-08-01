أخبار من السعودية.. وزير الخارجية يبحث التطورات الإقليمية مع نظيره التركي

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 08:18 مساءً كتب شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، بمعالي وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان.

وجرى خلال الاتصال، بحث التطورات الإقليمية، وتبادل الرؤى حيالها، والتأكيد على أهمية تعزيز ودعم كافة الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد واحتواء الأزمة في المنطقة.

