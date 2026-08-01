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أخبار من السعودية.. القيادة تعزي الرئيس الجزائري في ضحايا حادث انقلاب حافلة ركاب بولاية بومرداس

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واس - جدة 0 تبليغ

أخبار من السعودية.. القيادة تعزي الرئيس الجزائري في ضحايا حادث انقلاب حافلة ركاب بولاية بومرداس

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 08:18 مساءً كتب شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية، في ضحايا حادث انقلاب حافلة ركاب في ولاية بومرداس.
وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ حادث انقلاب حافلة ركاب في ولاية بومرداس، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في ضحايا حادث انقلاب حافلة ركاب في ولاية بومرداس.
وقال سمو ولي العهد:" تلقيت نبأ حادث انقلاب حافلة ركاب في ولاية بومرداس، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلًا الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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