شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار متباينة الشدة على الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متباينة الشدة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الاثنين.

وتوقع المركز أن تشهد الزلفى والغاط والمجمعة ورماح وشقراء أمطارًا غزيرة، تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.

بينما تبدأ على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.

ويصاحب الأمطار الغزيرة رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. أمطار متوسطة وتشهد الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء وضرما ومرات، أمطارًا متوسطة، تبدأ الساعة 1 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.

ويصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

أمطار خفيفة ونبه المركز من أمطار خفيفة على الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر.

وتبدأ الظاهرة الساعة 1 ظهرًا، وتستمر حتى 11 مساء.

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.