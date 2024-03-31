شكرا لقرائتكم خبر عن أون تايم سبورتس تعلن إذاعة مباراة الزمالك وفيوتشر بالكونفدرالية على التردد الأرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة أون تايم سبورتس إذاعة مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر، المقرر لها التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام ضمن منافسات ذهاب ربع نهائى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على التردد الأرضى.



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وتأهل فريق مودرن فيوتشر إلى ربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 11 نقطة، بعد الفوز فى ثلاث مباريات والتعادل فى مباراتين وخسارة لقاء.

بينما جاء تأهل الزمالك إلى ربع النهائي بعدما تصدر الفريق الأبيض مجموعته برصيد 16 نقطة، حصدها أبناء ميت عقبة من الفوز فى 5 مباريات، والتعادل فى لقاء وحيد، ولم يتذوق الزمالك طعم الهزيمة خلال دور المجموعات.

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" تعيين طاقم تحكيم مغربي بقيادة الحكم الدولي جلال جيد لقيادة مباراة الذهاب فى ربع النهائي بين الزمالك ومودرن فيوتشر، على أن يقود الجزائري مصطفى غربال مباراة العودة التى تجمع الفريقين فى السابع من أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.