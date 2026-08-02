أرباح بوبا للتأمين السعودية ترتفع إلى 306.78 مليون ريال في الربع الثاني 2026

سجلت الشركة التعاونية للتأمين ارتفاعا نسبته 7.17%، بصافي الأرباح في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، لارتفاع صافي نتائج خدمات التأمين، وصافي نتائج الاستثمار.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، ارتفاع صافي الربح إلى 306.78 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 286.25 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح جاء نتيجة ارتفاع صافي نتائج خدمات التأمين، والذي يعود بشكل رئيسي إلى نمو العمليات، إلى جانب ارتفاع صافي نتائج الاستثمار، وصافي الإيرادات الأخرى.

وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 20.79% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 387.3 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2026 ارتفاع إيراد التأمين بنسبة 12.39% إلى 5.3 مليار ريال مقابل 4.72 مليار ريال بالربع المماثل من العام السابق، بدعم نمو العمليات.

وكشفت نتائج الشركة بالنصف الأول من عام 2026، ارتفاع صافي الأرباح إلى 694.08 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 666.49 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 4.14%.