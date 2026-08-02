استقرار أسعار الذهب اليوم في السعودية.. تعرف على سعر جرام عيار 21

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 03:33 مساءً كتب شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم، الأحد 2 أغسطس 2026، استقرارا في الأسواق السعودية
، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.
واستقر سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، في تعاملات اليوم، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.
سعر جرام الذهب عيار 21
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية، اليوم الأحد، 426.5 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 24
بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، اليوم الأحد، 487.5 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 22
استقر سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية، اليوم الأحد، عند: 446.75 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 18
سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، اليوم الأحد، 365.5 ريال.
أسعار الذهب اليوم في السعودية
وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم الأحد في السعودية، 15160 ريالا، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 3411.75 ريال.
اسماعيل الماحي
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