سعر سهم الراجحي (1120) يحقق توقعاتنا بكسر دعم محوري – توقعات اليوم – 02-08-2026

يستقر سعر سهم مصرف الراجحي (1120) على انخفاض حاد خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليؤكد السهم بهذا الإغلاق على كسر مستوى الدعم المحوري 62.85 ريال، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لتوقعاتنا السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره دون الدعم المذكور 62.85 ريال، ليستهدف دعمه التالي عند سعر 60.10 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط