سليمان الحبيب (4013) يتراجع بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 02-08-2026

تراجع سعر سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (4013) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة 241.00 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة على المدى القريب، كما يحاول السهم تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة قوية على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ما يعزز من فرص تعافي السهم.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً للمقاومة المذكورة 241.00 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 254.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد