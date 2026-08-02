جبل عمر السعودية تربح 158.13 مليون ريال في الربع الثاني 2026 بدعم إيرادات الفنادق

كشفت نتائج شركة جبل عمر للتطوير بالربع الثاني من عام 2026، تحول الشركة إلى الربحية، مقارنة بصافي خسائر في الربع المماثل من عام 2025، في ظل ارتفاع إيرادات الفنادق.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، سجلت الشركة صافي ربح بلغ 158.13 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل صافية خسارة بلغ 42.06 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.

وعزت الشركة تحولها للربحية إلى ارتفاع إيرادات الفنادق، وتراجع مخصص الهبوط في القيمة، إلى جانب انخفاض تكاليف التمويل.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 35.17% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 116.99 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني ول من عام 2026 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 236.69 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 54.02 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2025، بارتفاع نسبته 338.15%.

وصعد إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 42.55%، بالربع الثاني من العام الحالي، إلى 715.15 مليون ريال، مقارنة بـ 501.7 مليون ريال، في الربع المماثل من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج الشركة بالنصف الأول من عام 2026، تراجع صافي الأرباح إلى 275.12 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 903.88 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 69.56%.