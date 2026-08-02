سعر سهم المطاحن الحديثة (2284) يتقدم على استحياء – توقعات اليوم – 02-08-2026

تقدم بشكل طفيف سعر سهم المطاحن الحديثة (2284) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب واستهداف مقاومات جديدة على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب 29.75 ريال مع وجود فرص قوية لاختراقه، ويظل هذا السيناريو الإيجابي قائماً طيلة ثبات مستوى الدعم 28.20 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد