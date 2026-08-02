الاقتصاد

سعر سهم سابك (2010) يحقق توقعاتنا ليستهدف دعم جديد – توقعات اليوم – 02-08-2026

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سعر سهم سابك (2010) يحقق توقعاتنا ليستهدف دعم جديد – توقعات اليوم – 02-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-02 02:41 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.02

واصل سعر سهم الشركة للصناعات الأساسية (2010) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر السهم مستوى الدعم ألمهم 50.30 ريال، هذا الدعم الذي كان هدفاً متوقعاً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره دون الدعم المذكور 50.30 ريال، ليستهدف دعمه التالي عند سعر 48.20 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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