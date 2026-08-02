سعر سهم سابك (2010) يحقق توقعاتنا ليستهدف دعم جديد – توقعات اليوم – 02-08-2026

واصل سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (2010) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر السهم مستوى الدعم ألمهم 50.30 ريال، هذا الدعم الذي كان هدفاً متوقعاً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره دون الدعم المذكور 50.30 ريال، ليستهدف دعمه التالي عند سعر 48.20 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط