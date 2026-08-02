الاقتصاد

قفز سعر سيسكو (2190) يستجمع قواه الإيجابية بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 02-08-2026

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قفز سعر سيسكو (2190) يستجمع قواه الإيجابية بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 02-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-02 02:41 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.02

انخفض سهم سيسكو (2190) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري والعنيد 37.75 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي، ليحاول السهم بهذا الأداء اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، ليرتكز السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً للمقاومة المذكورة 37.75 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 40.60 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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