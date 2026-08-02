الاقتصاد

سعر سهم سايكو (8100) يتعرض للضغط السلبي – توقعات اليوم – 02-08-2026

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سعر سهم سايكو (8100) يتعرض للضغط السلبي – توقعات اليوم – 02-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-02 02:43 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.02

واصل سعر سهم الشركة العربية للتأمين التعاوني (8100) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليخرج السهم من نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، وقد جاء ذلك بالتزامن مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغط السلبي الذي يتعرض له السهم في الفترة القريبة المقبلة، منذراً بتسجيل المزيد من الخسائر.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 10.32 ريال، ليستهدف مستوى الدعم 9.35 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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