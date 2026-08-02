سعر سهم سايكو (8100) يتعرض للضغط السلبي – توقعات اليوم – 02-08-2026

واصل سعر سهم الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (8100) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليخرج السهم من نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، وقد جاء ذلك بالتزامن مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغط السلبي الذي يتعرض له السهم في الفترة القريبة المقبلة، منذراً بتسجيل المزيد من الخسائر.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 10.32 ريال، ليستهدف مستوى الدعم 9.35 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط