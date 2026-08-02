سعر سهم لجام للرياضة (1830) يتخطى خط اتجاه فرعي هابط – توقعات اليوم – 02-08-2026

مدد سعر سهم شركة لجام للرياضة (1830) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك بالتزامن مع تخطيه أيضاً لخط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، في إشارة قوية تعكس نية السهم على تمديد تلك المكاسب على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا بمصاحبة زيادة ملحوظة في أحجام التداول، ما يشير إلى صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط استقراره أعلى سعر 78.50 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 92.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد