سعر سهم سلوشنز (7202) يخترق سقف قناة سعريه هابطة – توقعات اليوم – 02-08-2026

عزز سعر سهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (7202) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، وقد توج السهم هذا النشاط بانطلاقة ناجحة تمكن خلالها من اختراق سقف قناة سعرية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، لتعكس تحولاً إيجابياً ملحوظاً في المسار.

ولم يقتصر هذا النجاح على كسر القناة الهابطة فحسب، بل جاء بالتزامن مع تخطي السهم لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة؛ ليتخلص بذلك من كافة ضغوطه السلبية دفعة واحدة، هذا التزامن الفني القوي يعزز بقوة من فرص تمديد تلك المكاسب وتحقيق مستويات إيجابية جديدة في الفترة القريبة المقبلة.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 211.20 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 223.40 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد