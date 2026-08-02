الاقتصاد

سعر سهم سلوشنز (7202) يخترق سقف قناة سعريه هابطة – توقعات اليوم – 02-08-2026

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سعر سهم سلوشنز (7202) يخترق سقف قناة سعريه هابطة – توقعات اليوم – 02-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-02 02:47 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.02

عزز سعر سهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (7202) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، وقد توج السهم هذا النشاط بانطلاقة ناجحة تمكن خلالها من اختراق سقف قناة سعرية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، لتعكس تحولاً إيجابياً ملحوظاً في المسار.

 

ولم يقتصر هذا النجاح على كسر القناة الهابطة فحسب، بل جاء بالتزامن مع تخطي السهم لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة؛ ليتخلص بذلك من كافة ضغوطه السلبية دفعة واحدة، هذا التزامن الفني القوي يعزز بقوة من فرص تمديد تلك المكاسب وتحقيق مستويات إيجابية جديدة في الفترة القريبة المقبلة.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 211.20 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 223.40 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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