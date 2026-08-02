اللجين السعودية تقفز بأرباحها 639% في الربع الثاني 2026 بدعم من أرباح مشروع مشترك

قفزت أرباح شركة اللجين بنسبة 639.1% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، بدعم ارتفاع حصة الشركة من أرباح المشروع المشترك (شركة ناتبت شولمان).

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، ارتفاع صافي الربح إلى 91.87 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 12.43 مليون ريال بالربع الثاني من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى زيادة الايرادات، وارتفاع الحصة من أرباح المشروع المشترك (شركة ناتبت شولمان - لمركبات البولي بروبيلين).

وعلى أساس ربع سنوي، قفزت أرباح الشركة بنسبة 654.89% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 12.17 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة ارتفاع الربح التشغيلي إلى 127.61 مليون ريال بالربع الثاني من عام 2026، مقابل أرباح تشغيلية لم تتجاوز 4.19 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2025، بارتفاع نسبته 2945.58%.

وصعد إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 71.34% في الربع الثاني من العام الحالي إلى 541.85 مليون ريال، مقارنة بـ 316.24 مليون ريال، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج الشركة بالنصف الأول من عام 2025، سجلت الشركة صافي ربح بلغ 104.05 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 4.8 مليون ريال بالنصف الأول من العام الماضي.