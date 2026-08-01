أخبار من السعودية.. ما هي "ضمان إنتيليجنس"؟ .. منصة ذكية لرفع كفاءة التأمين الصحي في المملكة

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 01:47 مساءً كتب شريف احمد - أطلق مجلس الضمان الصحي منصة "ضمان إنتيليجنس"، وهي منصة ذكية متخصصة في تحليل بيانات قطاع الرعاية الصحية، تستهدف رفع كفاءة الأداء ودعم اتخاذ القرار لدى منظومة التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية.



وتقدم المنصة خدمات متكاملة تشمل تسهيل إدارة المطالبات، ومتابعة وتحليل بيانات القطاع الصحي، ورصد مؤشرات الأداء الرئيسية، فضلاً عن تمكين الجهات المعنية من اتخاذ قرارات مبنية على البيانات بدلاً من الاجتهادات الفردية.



ويأتي إطلاق المنصة في إطار جهود المجلس لتسريع التحول الرقمي في قطاع التأمين الصحي، وتعزيز الرعاية الصحية المبنية على الجودة والكفاءة، دعماً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.



الرعاية المنزلية

أتاح مجلس الضمان الصحي التعاوني لمستفيدي وثيقة الضمان الصحي الإلزامية الحصول على خدمات الرعاية المنزلية، لتمكينهم من استكمال علاجهم في المنزل عند الحاجة الطبية، دون الاضطرار للبقاء في المستشفى.