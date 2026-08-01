أخبار من السعودية.. غداً آخر موعد لإلغاء القبول.. المواعيد النهائية للفرص الجامعية عبر منصة "قبول"

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 01:47 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت منصة قبول عن عدد من المواعيد المهمة التي ينبغي على الطلبة الالتزام بها خلال مرحلة القبول الجامعي للعام الجديد، مؤكدة أهمية متابعة الجدول الزمني لضمان الاستفادة من الفرص المتاحة.

وأوضحت المنصة أن مرحلة الفرص المتبقية ستُعقد على فترتين؛ الأولى خلال الفترة من 22 يوليو حتى 2 أغسطس 2026، فيما تبدأ المرحلة الثانية من 3 أغسطس وتستمر حتى 31 أغسطس 2026.

كما بيّنت أن آخر موعد لإلغاء القبول عبر المنصة هو غدًا 2 أغسطس، مشيرةً إلى أنه بعد انتهاء هذه المهلة، سيتم تقديم طلبات الانسحاب مباشرة من خلال الجامعة المقبول فيها الطالب.