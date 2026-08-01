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أخبار من السعودية.. المملكة تقدم خالص تعازيها وصادق مواساتها للجزائر في حادث بومرداس

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واس - الرياض 0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. المملكة تقدم خالص تعازيها وصادق مواساتها للجزائر في حادث بومرداس 1/2
  • أخبار من السعودية.. المملكة تقدم خالص تعازيها وصادق مواساتها للجزائر في حادث بومرداس 2/2

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 08:18 مساءً كتب شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة العربية ، لدولة الجزائر الشقيقة، جراء الحادث المروري الذي وقع بولاية بومرداس وتسبب في وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.
المملكة تقدم خالص تعازيها وصادق مواساتها للجزائر في حادث بومرداس

وعبّرت المملكة عن تضامنها مع الجزائر الشقيقة قيادة وشعبًا في هذا الحادث المفجع، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
المملكة تقدم خالص تعازيها وصادق مواساتها للجزائر في حادث بومرداس

كانت ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين بولاية بومرداس شمالي الجزائر، إلى 27 قتيلا إضافة إلى عشرات الجرحى.

الحوادث المرورية في الجزائر

وقرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إعلان حداد وطني لمدة 3 أيام، متوعدًا بمحاسبة المتسببين في الحادث.
وذكر وزير الصحة الجزائري محمد الصديق آيت مسعودان، أن حصيلة حادث انقلاب الحافلة ارتفعت إلى 27 قتيلا و39 جريحًا منهم اثنان في حالة خطرة.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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