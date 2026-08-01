أخبار من السعودية.. المملكة تقدم خالص تعازيها وصادق مواساتها للجزائر في حادث بومرداس

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الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 08:18 مساءً كتب شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة العربية السعودية، لدولة الجزائر الشقيقة، جراء الحادث المروري الذي وقع بولاية بومرداس وتسبب في وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.
وعبّرت المملكة عن تضامنها مع الجزائر الشقيقة قيادة وشعبًا في هذا الحادث المفجع، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
كانت ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين بولاية بومرداس شمالي الجزائر، إلى 27 قتيلا إضافة إلى عشرات الجرحى.
وذكر وزير الصحة الجزائري محمد الصديق آيت مسعودان، أن حصيلة حادث انقلاب الحافلة ارتفعت إلى 27 قتيلا و39 جريحًا منهم اثنان في حالة خطرة.
وعبّرت المملكة عن تضامنها مع الجزائر الشقيقة قيادة وشعبًا في هذا الحادث المفجع، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
كانت ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين بولاية بومرداس شمالي الجزائر، إلى 27 قتيلا إضافة إلى عشرات الجرحى.
الحوادث المرورية في الجزائروقرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إعلان حداد وطني لمدة 3 أيام، متوعدًا بمحاسبة المتسببين في الحادث.
وذكر وزير الصحة الجزائري محمد الصديق آيت مسعودان، أن حصيلة حادث انقلاب الحافلة ارتفعت إلى 27 قتيلا و39 جريحًا منهم اثنان في حالة خطرة.