أحدث سعر للجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو اليوم الجمعة

بورصة لندن

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - سجّل الجنيه الإسترليني اليوم استقرارًا مقابل الدولار الأمريكي وارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".واستقر الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3466) دولار أمريكي.فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية عند (1.1692) يورو بنسبة (0.11%).وأغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على انخفاض بنسبة (0.27%).وسجل المؤشر خسائر تعادل (29.22) نقطة، ليصل عند مستوى (10,868.05) نقطة.ويضم هذا المؤشر أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية.