الاقتصاد

أحدث سعر للجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو اليوم الجمعة

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واس - لندن 0 تبليغ

  • أحدث سعر للجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو اليوم الجمعة 1/2
  • أحدث سعر للجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو اليوم الجمعة 2/2

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - سجّل الجنيه الإسترليني اليوم استقرارًا مقابل الدولار الأمريكي وارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".
واستقر الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3466) دولار أمريكي.
فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية عند (1.1692) يورو بنسبة (0.11%).

بورصة لندن

وأغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على انخفاض بنسبة (0.27%).
وسجل المؤشر خسائر تعادل (29.22) نقطة، ليصل عند مستوى (10,868.05) نقطة.
ويضم هذا المؤشر أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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