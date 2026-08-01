غوتيريش يحذّر من تداعيات التصعيد في الخليج: يهدد الاستقرار العالمي

حرية الملاحة

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن التصعيد العسكري في منطقة الخليج تجاوز نطاقه الإقليمي، وأصبح يهدد الاستقرار العالمي، في ظل تداعياته على التجارة عبر مضيق هرمز، وأسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد، وأسعار الغذاء والأسمدة.وأوضح غوتيريش، في حديث للصحفيين عقب عودته من زيارة شملت سوريا والأردن وقبرص، أن نحو (45) مليون شخص قد يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، محذرًا من أن ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يدفعان مزيدًا من السكان إلى الفقر.ودعا إلى وقف القتال في المنطقة واستعادة حرية الملاحة في مضيقَي هرمز وباب المندب، وحثّ المجتمع الدولي على دعم تعافي سوريا، من خلال رفع العقوبات وتوفير دعم مستدام لإعادة الإعمار.وفي شأن المناخ، حذّر غوتيريش من تفاقم آثار ظاهرة "النينيو"، وما يصاحبها من موجات حر وجفاف وحرائق غابات واضطراب في أنماط هطول الأمطار، مشددًا على ضرورة حماية السكان، وتطوير البنية التحتية، وتحسين سلامة أماكن العمل، والإسراع في الحد من استخدام الوقود الأحفوري.