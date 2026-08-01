الاقتصاد

النفط يتراجع مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات عبر مضيق هرمز

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واس - نيويورك  0 تبليغ

  • النفط يتراجع مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات عبر مضيق هرمز 1/2
  • النفط يتراجع مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات عبر مضيق هرمز 2/2

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، مع انحسار جانب من المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة، بعدما ارتفعت حركة ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز.
وانخفض سعر خام برنت بنسبة 1.3% ليصل إلى 85.74 دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 1.7% مسجلًا 82.21 دولارًا للبرميل.

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وجاءت الخسائر مع تحسن مؤشرات تدفق الإمدادات عبر مضيق هرمز، ما خفف من المخاوف التي دعمت أسعار النفط خلال الفترة الماضية.
ورغم تراجع الأسعار في جلسة اليوم، يتجه كل من خام برنت وغرب تكساس الوسيط إلى تحقيق مكاسب شهرية تتجاوز 20% خلال يوليو.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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