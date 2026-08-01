الاقتصاد

انخفاض المعدن الأصفر 1.4%.. تراجع أسعار الذهب والمعادن النفيسة

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واس - نيويورك 0 تبليغ

  • انخفاض المعدن الأصفر 1.4%.. تراجع أسعار الذهب والمعادن النفيسة 1/2
  • انخفاض المعدن الأصفر 1.4%.. تراجع أسعار الذهب والمعادن النفيسة 2/2

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب والمعادن النفيسة اليوم، متأثرةً بارتفاع الدولار.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (1.4%) إلى (4044.87) دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب والمعادن النفيسة

فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة (1.5%) إلى (4043.80) دولارًا للأوقية.

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انخفاض المعدن الأصفر 1.4%.. تراجع أسعار الذهب والمعادن النفيسة - متداولة

وهبطت الفضة بنسبة (2.7%) إلى (57.40) دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة (1%) إلى (1643.17) دولارًا، والبلاديوم بنسبة (2%) إلى (1278.25) دولارًا للأوقية.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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