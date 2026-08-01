أخبار من السعودية.. رشوة واستغلال نفوذ.. نزاهة: إيقاف 131 شخصًا في جرائم فساد خلال شهر 

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 01:47 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" مباشرتها عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر يوليو 2026.

وأوضحت الهيئة أنها نفذت 2338 جولة رقابية في عدد من الجهات الحكومية، وأسفرت أعمالها عن مباشرة 430 تحقيقًا، وإيقاف 131 شخصًا، أُطلق سراح بعضهم بالكفالة الضامنة وفقًا للإجراءات النظامية.

وبيّنت أن القضايا باشرتها في عدد من الجهات، من بينها وزارات الداخلية، والدفاع، والخارجية، والصحة، والبلديات والإسكان، وشملت جرائم فساد أبرزها الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي.

