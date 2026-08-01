سوريا.. آليات إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي وتفتش المارة

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 06:28 صباحاً كتب شريف احمد - توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي في سوريا، بحسب الوكالة العربية السورية للأنباء.وذكرت أن قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية نصبت حاجزًا عسكريًا في القرية وعمدت إلى تفتيش المارة، دون تسجيل أي حالة اعتقال.وفي ريف درعا الغربي استقدمت قوات الاحتلال آليات هندسية لتوسيع طريق ترابي ‏يقع شمال وادي الرقاد من جهة قرية معرية في حوض اليرموك وتستخدمه في ‏توغلاتها بالمنطقة‏.وكانت قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية، توغلت في وقت سابق اليوم، ‏في محيط سد رويحينة بريف القنيطرة الشمالي.‏وتواصل سلطات الاحتلال انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر توغلاتها المتكررة ‏في ‌‏الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين ‏واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وإطلاق ‌‏‌‏القذائف.