سعر سهم أسلاك (1301) يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 16-08-2026

تراجع سعر سهم شركة إتحاد مصانع الأسلاك (1301) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 18.56 ريال، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تكسبه الزخم الإيجابي اللازم لمساعدته على استعادة تعافيه واختراق تلك المقاومة على المدى القريب، كما يحاول السهم في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها.

يأتي هذا في ظل تأثر السهم في وقت سابق باختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة ديناميكية تعزز من فرص تعافي السهم في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 17.00 ريال، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المذكور 18.56 ريال استعداداً لمهاجمته.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد