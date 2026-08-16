الاقتصاد

سعر سهم أسلاك (1301) يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 16-08-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر سهم أسلاك (1301) يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 16-08-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم أسلاك (1301) يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 16-08-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-16 01:52 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.16

تراجع سعر سهم شركة إتحاد مصانع الأسلاك (1301) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 18.56 ريال، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تكسبه الزخم الإيجابي اللازم لمساعدته على استعادة تعافيه واختراق تلك المقاومة على المدى القريب، كما يحاول السهم في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها.

 

يأتي هذا في ظل تأثر السهم في وقت سابق باختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة ديناميكية تعزز من فرص تعافي السهم في الفترة القريبة المقبلة.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 17.00 ريال، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المذكور 18.56 ريال استعداداً لمهاجمته.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا