رومانيا تعثر على مسيّرة ثانية قرب الحدود مع أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت وزارة الدفاع الرومانية، اليوم الجمعة، بأنه تسنى العثور على طائرة مسيرة ثانية في قرية "بلاورو" جنوب شرق رومانيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا على نهر الدانوب.
كانت الوزارة أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن طائرة مسيرة حلقت على ارتفاع منخفض ولم ترصدها أنظمة الرادار تحطمت في منطقة غابات قرب قرية "لونكافيتا" بجنوب شرق البلاد، على بعد خمسة كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا.
وتشترك رومانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، في حدود برية تمتد 614 كيلومترا مع أوكرانيا. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، شهدت البلاد مرارا اختراق طائرات مسيرة مجالها الجوي، فضلا عن وجود ألغام عائمة في البحر الأسود عبر طرق التجارة والطاقة الرئيسية.
ولم تحدد الوزارة مصدر المسيّرتين اللتين قالت إنهما لم تسببا أضرارا على ما يبدو.