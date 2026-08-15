رومانيا تعثر على مسيّرة ثانية قرب الحدود مع أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت وزارة ​الدفاع الرومانية، اليوم الجمعة، بأنه تسنى العثور على ⁠طائرة مسيرة ثانية في ​قرية "بلاورو" ​جنوب شرق ‌رومانيا ⁠بالقرب ​من الحدود مع أوكرانيا على نهر الدانوب.

كانت الوزارة أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن طائرة مسيرة حلقت على ⁠ارتفاع منخفض ولم ترصدها أنظمة ​الرادار تحطمت ​في ‌منطقة غابات ⁠قرب ​قرية "لونكافيتا" بجنوب شرق البلاد، على بعد خمسة كيلومترات من ‌الحدود مع أوكرانيا.

وتشترك رومانيا، ‌العضو في حلف شمال الأطلسي، ​في حدود برية تمتد 614 كيلومترا مع أوكرانيا. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، ‌شهدت البلاد ​مرارا اختراق طائرات مسيرة مجالها الجوي، فضلا عن ​وجود ‌ألغام ⁠عائمة ‌في البحر الأسود ‌عبر طرق التجارة والطاقة ⁠الرئيسية.

ولم تحدد الوزارة ​مصدر المسيّرتين اللتين قالت إنهما لم تسببا أضرارا على ما يبدو.