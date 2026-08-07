النفط يرتفع لكنه يسجل خسائر أسبوعية مع استمرار المحادثات بشأن مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل الترقب عن كثب لاتفاق ألمحت إليه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع، بهدف إعادة فتح مضيق هرمز.

وعلى صعيد التداولات، صعدت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار العالمي للنفط، بأكثر من 1% لتغلق عند 83.55 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1% ليغلق عند 78.18 دولار للبرميل.

ورغم مكاسب الجمعة، سجلت أسعار النفط خسائر أسبوعية بأكثر من 7% .

اتفاق محتمل

صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن التوصل إلى اتفاق يضمن حرية الحركة عبر مضيق هرمز قد يتم في أقرب وقت يوم الأربعاء. كما أشار الرئيس ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو إلى أن التوصل إلى اتفاق بات وشيكاً.

مع ذلك، انخفضت حركة السفن عبر مضيق هرمز يوم الجمعة بنسبة 33% مقارنة باليوم السابق، بينما استخدمت معظم السفن المسار الإيراني، وفقاً لشركة كلبر المتخصصة في استخبارات التجارة والشحن.

وتعمل إيران وسلطنة عُمان على التوصل إلى اتفاق لتحديد مسارات العبور عبر المضيق، بحسب تقارير إعلامية. وبموجب الترتيبات المطروحة، ستعبر السفن الداخلة المياه الإيرانية، بينما تمر السفن الخارجة عبر المياه العُمانية.