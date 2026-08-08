إس آند بي 500 يغلق عند مستوى قياسي جديد محققاً أفضل أداء أسبوعي منذ أبريل الماضي

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة، ليغلق مؤشر إس آند بي 500 عند مستوى قياسي، كما حقق أفضل أداء أسبوعي له منذ أبريل نيسان الماضي.

جاء ذلك بعدما أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي فقد وظائف بشكل مفاجئ الشهر الماضي، ما أدى إلى تراجع التوقعات بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه خلال سبتمبر أيلول.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 151.83 نقطة، أو 0.28%، ليغلق عند 54,036.93 نقطة، بينما صعد مؤشر إس آند بي 500 بمقدار 47.68 نقطة، أو 0.62%، إلى 7,757.64 نقطة، وهو مستوى إغلاق قياسي.

كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب 342.26 نقطة، أو 1.30%، إلى 26,690.62 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفع «إس آند بي 500» بنسبة 3.58%، بينما صعد «ناسداك» بنسبة 5.19%، وارتفع «داو جونز» بنسبة 2.96%.

بيانات ضعيفة

وقال وزارة العمل الأمريكية إن الاقتصاد فقد نحو 23 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو مستوى أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين البالغة 80 ألف وظيفة. كما جرى تعديل مكاسب الوظائف المسجلة في الشهرين السابقين بالخفض بشكل حاد، في حين تراجع معدل البطالة إلى 4.1% في الشهر الماضي من 4.2% في يونيو، نتيجة خروج عاملين من قوة العمل.

وعلى أثر ذلك، تراجعت توقعات الأسواق لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل إلى نحو 44%، وفق أداة «سي إم إي فيد ووتش»، مقارنة مع 55% في الجلسة السابقة و67% قبل أسبوع.

وساعدت مؤشرات إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق سلام محتمل بشأن الحرب في إيران على تهدئة أسعار النفط، وبالتالي تخفيف مخاوف التضخم التي قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع الفائدة، كما أدت إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ومع دخول موسم إعلان الأرباح مراحله الأخيرة، أعلنت 436 شركة من شركات مؤشر «إس آند بي 500» نتائجها حتى صباح الجمعة، وتجاوزت نتائج 85.1% منها توقعات المحللين، وفق بيانات «إل إس إي جي»، وهي نسبة أعلى بكثير من متوسط يبلغ 68% منذ عام 1994.

وفي ظل تولي كيفن وارش رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، قدم البنك المركزي الأمريكي للمستثمرين توجيهات مستقبلية محدودة بشأن السياسة النقدية، ما دفع المتعاملين إلى التركيز بصورة أكبر على البيانات الاقتصادية وتصريحات مسؤولي البنك.