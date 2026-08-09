الرئيس الصربي يبحث مع زيلينسكي قضايا الأمن والطاقة

ابوظبي - سيف اليزيد - هيمنت قضايا الأمن والطاقة والاتحاد الأوروبي على المباحثات بين الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، في بلغراد.

وقال زيلينسكي، عقب اجتماعه مع فوتشيتش، إن أوكرانيا باتت بفعل الضربات شبه اليومية تفتقر "تقريبا إلى أية محطة حرارية سليمة" بينما يقترب فصل الشتاء.

وأكد، خلال زيارته الرسمية الأولى لصربيا، أنّ مباحثاته تناولت "التحديات التي ستواجهها أوكرانيا هذا الشتاء".

وشكر زيلينسكي لفوتشيتش "الحوار البنّاء" و"البرنامج الجديد للمساعدات الإنسانية لأوكرانيا، وخصوصا في مجالَي الطب والطاقة".

وأوضح فوتشيتش، الذي تواصل حكومته تقديم مساعدة غير عسكرية إلى أوكرانيا، بأن سياسة حكومته لم تتغير.

وقال "لم نبحث في تعاون عسكري اليوم. وما سيحصل حين تنتهي الحرب هو قضية أخرى".

وأعلن فوتشيتش، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أنه "واثق من أن هذه الزيارة ستساهم في تطوير العلاقات بين صربيا وأوكرانيا، وفي تعزيز التعاون في مجالات ذات اهتمام مشترك".

وكان الرئيس الصربي أعلن، الخميس، أن المحادثات ستشمل كذلك التعاون في مجال الطاقة.