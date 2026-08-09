"الموارد البشرية والتوطين" تحذّر من عروض عمل وهمية

ابوظبي - سيف اليزيد - حذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، اليوم السبت، من عروض العمل الوهمية، داعية إلى التأكد قبل البدء بأي إجراءات.

ودعت الوزارة، في بيان على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "الباحثين عن عمل، سواء كانوا متواجدين داخل الدولة أو خارجها، إلى عدم البدء بأي إجراءات قبل التأكد من صحة عرض العمل".

وأكدت الوزارة أن "على صاحب العمل استخدام نموذج عرض العمل المعتمد من الوزارة، والذي يحمل رقماً متسلسلاً (باركود)، يتيح لك التحقق من صحته عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، أو التطبيق الذكي، أو مركز الاتصال 600590000".

وختمت قائلة "احرص دائماً على التحقق من صحة عرض العمل قبل استكمال إجراءات التوظيف".