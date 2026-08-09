عبدالله بن زايد يتلقى اتصالاً من وزير خارجية الكويت

ابوظبي - سيف اليزيد - تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة، جرى خلاله بحث مجمل التطورات الإقليمية والأوضاع في المنطقة.

وأدان سموه ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، واستنكرا بشدة، الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة «أدنوك» بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، دون تسجيل أي إصابات.

وأكد معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها، والحفاظ على أمنها ومصالحها.