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الإمارات تُدين التفجير الإرهابي في جرمانا السورية

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الإمارات تُدين التفجير الإرهابي في جرمانا السورية

ابوظبي - سيف اليزيد - أدانت دولة ، بأشد العبارات، التفجير الإرهابي الذي وقع في حافلة للركاب في مدينة جرمانا، قرب العاصمة السورية دمشق، وتسبب في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وشدّدت وزارة الخارجية، في بيان، على أنّ دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وللجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق في هذا الهجوم الآثم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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